Sturm auf Kapitol

Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jose Luis Magana)

Justizministerium eingereicht.

Damit soll verhindert werden, dass Informationen über sie ausgewertet werden. Die insgesamt neun Agenten waren an den Ermittlungen gegen US-Präsident Trump und zum Sturm von dessen Anhängern auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 beteiligt. Sie befürchten, entlassen zu werden.

Der stellvertretende Justizminister Bove - Trumps ehemaliger Privatanwalt - hatte tausende FBI-Mitarbeiter aufgefordert, einen Fragebogen über ihre Beteiligung an den damaligen Untersuchungen auszufüllen.

