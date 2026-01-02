USA
FBI: Anschlag in Silvesternacht in North Carolina vereitelt

Die US-Bundespolizei FBI hat nach eigenen Angaben einen für Silvester geplanten Anschlag im Bundesstaat North Carolina vereitelt.

    Eine Plakette mit dem Logo des FBI an einer Hauswand des Hauptquartiers in Washington, D.C.
    Das Logo der US-Bundespolizei FBI (Getty Images via AFP / KENT NISHIMURA)
    Ein 18-Jähriger US-Amerikaner habe beabsichtigt, mit Messern und Hämmern Menschen in einem Supermarkt und einem Fastfoodrestaurant in der Stadt Mint Hill anzugreifen, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Der Mann sei festgenommen worden. Laut FBI bekundete er seine Loyalität gegenüber der Terrormiliz Islamischer Staat und gestand die Anschlagspläne. Der Verdächtige sei bereits vor einigen Jahren über soziale Medien radikalisiert worden und den Behörden damals aufgefallen.
    Diese Nachricht wurde am 03.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.