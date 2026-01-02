Das Logo der US-Bundespolizei FBI (Getty Images via AFP / KENT NISHIMURA)

Ein 18-Jähriger US-Amerikaner habe beabsichtigt, mit Messern und Hämmern Menschen in einem Supermarkt und einem Fastfoodrestaurant in der Stadt Mint Hill anzugreifen, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Der Mann sei festgenommen worden. Laut FBI bekundete er seine Loyalität gegenüber der Terrormiliz Islamischer Staat und gestand die Anschlagspläne. Der Verdächtige sei bereits vor einigen Jahren über soziale Medien radikalisiert worden und den Behörden damals aufgefallen.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.