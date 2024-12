FBI-Direktor Christopher Wray (AP / Mariam Zuhaib)

Das teilte ein Sprecher der US-Bundespolizeibehörde in New York mit. Grund für den Rücktritt sei die Ankündigung des designierten US-Präsident Trump, den Juristen Kash Patel zu Wrays Nachfolger zu machen. Patel gilt als Kritiker der Bundespolizeibehörde in ihrer derzeitigen Form. Er sprach sich bereits dafür aus, die Befugnisse des FBI deutlich zu beschränken.

Trump hatte Wray 2017 zum Direktor des FBI gemacht. Gewöhnlich dauert eine Amtszeit zehn Jahre. Wray fiel aber bei Trump in Ungnade, nachdem er die Durchsuchung seines Anwesens Mar-a-Lago im Jahr 2022 veranlasst hatte. Trump wurde von Wray beschuldigt, Geheimdokumente bei seinem Auszug aus dem Weißen Haus mitgenommen zu haben.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.