Hintergrund seien Ermittlungen zum Umgang mit vertraulichen Dokumenten, berichten unter anderem CNN und die Nachrichtenagentur AP. Eine offizielle Stellungnahme des FBI liegt bisher nicht vor.
Bolton war während der ersten Amtszeit von Präsident Trump 17 Monate lang nationaler Sicherheitsberater. Inzwischen gehört er zu den schärfsten Kritikern des Präsidenten. Nach seiner Wiederwahl hatte Trump den Personenschutz für Bolton eingestellt.
Diese Nachricht wurde am 22.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.