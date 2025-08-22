Maryland
FBI durchsucht Haus von Trumps Ex-Sicherheitsberater Bolton

Die US-Bundespolizei FBI hat Medienberichten zufolge das Haus des früheren nationalen Sicherheitsberaters und Trump-Kritikers Bolton durchsucht.

    Der ehemalige nationale Sicherheitsberater John R. Bolton schaut in die Kamera; er trägt ein weißes Hemd und eine dunkle Krawatte.
    USA: Das FBI hat Räume des ehemaligen nationalen Sicherheitsberaters John R. Bolton durchsucht. (Archivbild) (picture alliance / Sachs / CNP / MediaPunch )
    Hintergrund seien Ermittlungen zum Umgang mit vertraulichen Dokumenten, berichten unter anderem CNN und die Nachrichtenagentur AP. Eine offizielle Stellungnahme des FBI liegt bisher nicht vor.
    Bolton war während der ersten Amtszeit von Präsident Trump 17 Monate lang nationaler Sicherheitsberater. Inzwischen gehört er zu den schärfsten Kritikern des Präsidenten. Nach seiner Wiederwahl hatte Trump den Personenschutz für Bolton eingestellt.
    Diese Nachricht wurde am 22.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.