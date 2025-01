Laut der Polizei soll Täter mit voller Absicht und sehr schnell durch die Bourbon Street im beliebten „French Quarter“ gefahren sein. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Gerald Herbert)

Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es keine entsprechende Hinweise auf eine Verbindung beider Taten, erklärte das FBI auf einer Pressekonfernez in New Orleans. Die Explosion in Las Vegas vor einen Hotel des künftigen US-Präsidenten Trump ereignete sich wenige Stunden nach der Tat in New Orleans. Dort raste in der Silvesternacht ein ehemaliger US-Soldat mit einem Pickup in eine Menschenmenge. 14 Menschen wurden dabei jüngsten Angaben zufolge getötet. Die Polizei erschoss den Attentäter, der den Ermittlungen zufolge alleine handelte. Der Anschlag sei offenbar islamistisch motiviert gewesen, hieß es.

Wie die "New York Times" berichtet, fehlten im Ausgehviertel "French Quarter" in New Orleans Barrikaden zum Schutz von Fußgängern. Die Poller sollten anlässlich eines Sport-Großereignisses Anfang Februar ersetzt werden. Stattdessen parkte dem Bericht zufolge ein Polizeiauto an der entsprechenden Stelle. Der Täter konnte das Einsatzfahrzeug jedoch umfahren und raste anschließend gezielt in eine Menschenmenge.

