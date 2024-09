In der Nähe des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sind nach Angaben seines Wahlkampfteams Schüsse gefallen. (Stephanie Matat / AP / Stephanie Matat)

Ein Verdächtiger mit einem Sturmgewehr habe sich an der Umzäunung zu Trumps Golfclub in West Palm Beach in Florida im Gebüsch versteckt, teilte das FBI mit. In etwa 400 Metern Entfernung habe Trump Golf gespielt. Ein Personenschützer vom Secret Service habe die Mündung der Waffe entdeckt und das Feuer eröffnet. Der Verdächtige sei mit einem Auto geflüchtet und später an einer Autobahn festgenommen worden. Angaben zu einem möglichen Motiv wurden nicht gemacht.

Trump teilte mit, er befinde sich in Sicherheit und es gehe im gut. Das Weiße Haus erklärte, Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris seien informiert worden. Beide seien erleichtert, dass Trump unverletzt sei. Harris erklärte, Gewalt habe keinen Platz in Amerika. Auf Trump war vor zwei Monaten in Pennsylvania ein Attentat verübt worden, bei dem er am Ohr verletzt wurde.

