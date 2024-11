Rechtextremisten-Gruppe

Das Logo der US-Bundespolizei FBI am Hauptgebäude der Behörde in Washington (Michael Reynolds, EPA / dpa)

Medienberichten zufolge war die US-Bundespolizei FBI in einem Internetportal auf entsprechende Inhalte gestoßen. Der Verfassungsschutz sei dem Hinweis anschließend nachgegangen. Acht mutmaßliche Mitglieder der Gruppe waren in dieser Woche in Sachsen und Polen festgenommen worden. Sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen eine rassistische und antisemitische Ideologie vor.

Deutsche Sicherheitsbehörden erhalten regelmäßig Hinweise von US-Geheimdiensten - zuletzt etwa zu Anschlagsplänen auf die israelische Botschaft in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.