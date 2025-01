Finanzprobleme

Europameister Dani Olmo darf vorerst weiter für den FC Barcelona auflaufen. (IMAGO / Sergio Ros / IMAGO / S. Ros)

Eine endgültige Entscheidung zu dem Fall will der nationale Sportrat CSD Medienberichten zufolge in einigen Monaten treffen. Bis dahin dürfen Olmo und auch dessen Landsmann Pau Victor für Barcelona spielen. Das gilt auch für das mögliche Finale der spanischen Supercopa an diesem Sonntag.

Der spanische Fußballverband RFEF und die spanische Fußball-Liga hatten kürzlich die provisorisch erteilten Spielerpässe für Olmo und Victor entzogen. Sie werfen dem hochverschuldeten Verein vor, die Finanzregeln nicht einzuhalten.

Der FC Barcelona hatte Olmo im Sommer für geschätzte 55 Millionen Euro verpflichtet. Vorher spielte er bei RB Leipzig. Ohne Spielgenehmigung könnte der Mittelfeldspieler ablösefrei den Verein wechseln.

