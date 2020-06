Nach dem Weggang von Niko Kovac galt er zunächst eigentlich eher als Übergangslösung. Doch davon ist längst nicht mehr die Rede. Unter Hansi Flick, der im November 2019 vom Assistenten zum Cheftrainer befördert wurde, hat der FC Bayern zu altem Selbstbewusstsein zurückgefunden. Ganz besonders auffällig ist das bei zwei Bayern-Spielern, die vom Bundestrainer schon aussortiert wurden: Jerome Boateng und Thomas Müller.

Gute Mischung aus bewährten und neuen Spielern

"Es geht über den Faktor Vertrauen", so erklärt Günther Klein, Chefreporter Sport beim Münchner Merkur, die Tatsache, dass sowohl Boateng als auch Müller unter Flick wieder zur alten Form zurückgefunden haben. Die Beziehung zwischen Müller und Kovac sei schließlich "von Beginn an überschattet" gewesen, erinnert sich Klein an die Unzufriedenheit Müllers über die Rolle, die er unter dem Trainer Niko Kovac spielte. Bei Jerome Boateng komme noch hinzu, dass er auch körperlich und gesundheitlich wieder zu alter Stärke zurückgefunden habe.

Und dann sei da noch Alphonso Davies, "einer der besten Transfers der letzten Jahre". Eine Entdeckung, sagt Klein, "wie sie der FC Bayern gar nicht macht", Wie sie eigentlich anderen Vereinen vorbehalten sei. Ein Spieler, der versteckt war in der Major League Soccer in Nordamerika, "wo man eigentlich gar nicht so genau hinschaut". Davies sei eine Entdeckung, die man Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic zugute halten müsse, so Klein, da er damit "das richtige Auge hatte".