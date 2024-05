Tuchel-Nachfolge

FC Bayern erwartet keine Rangnick-Entscheidung vor Real-Rückspiel

Fußball-Bundesligist FC Bayern geht nicht davon aus, in den nächsten Tagen eine Einigung mit dem möglichen künftigen Trainer Ralf Rangnick zu erzielen. Sportvorstand Max Eberl sagte, man arbeite "ganz in Ruhe im Hintergrund" an der Verpflichtung eines Nachfolgers für Thomas Tuchel.