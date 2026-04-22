Bayern-Spielerin Georgia Stanway im Zweikampf mit der Union-Spielerin Eileen Campbell (picture alliance / Matthias Koch / Matthias Koch)

Für die Spielerinnen des FC Bayern ist es insgesamt der achte Meistertitel und bereits der vierte in Serie. Der Verein ist somit auch bei den Frauen der Rekordmeister.

In der Alten Försterei brachte Edna Imade die Müncherinnen früh in Führung (8. Minute). Drei Minuten später konnten die Berlinerinnen mit einem Tor von Sophia Weidauer ausgleichen. Nach der Pause wiederholte sich der Spielverlauf: Der FC Bayern ging erneut in Führung (50.), Union glich erneut aus (77.). Wenige Minuten vor Schluss sorgte die eingewechselte Nationalspielerin Giulia Gwinn für den Siegtreffer (84.).

Der Triumph über Union Berlin war der 19. Sieg des FC Bayern in Folge. Auch das ist ein neuer Bestwert des Vereins.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.