Start in Fußball-Bundesliga-Saison

In der Allianz-Arena schoss der Franzose Michael Olise in der 27. Minute das erste Tor der neuen Saison. In seinem ersten Bundesliga-Spiel für die Münchner traf wenig später Neuzugang Luis Díaz aus Kolumbien. Olise gelangen vor der Pause zwei weitere Tore. Harry Kane traf in der zweiten Halbzeit sogar dreimal. Der Engländer hat nun in 64 Bundesliga-Spielen 65 Tore erzielt.

Mit sechs Partien wird der Auftakt-Spieltag der Fußball-Bundesliga heute fortgesetzt. Vizemeister Bayer Leverkusen trifft auf die TSG Hoffenheim, DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart ist beim 1. FC Union Berlin zu Gast. Der SC Freiburg empfängt den FC Augsburg, der 1. FC Heidenheim den VfL Wolfsburg. Der Gegner von Eintracht Frankfurt ist Werder Bremen.

Im Abendspiel um 18.30 Uhr ist Borussia Dortmund beim FC St. Pauli gefordert.

