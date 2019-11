Eine Taktik, die "sehr simpel" sei und damit "zu leicht durchschaubar für den Gegner" - das ist für Christopher Ramm vom Bayern-Blog ​miasanrot.de der Hauptkritikpunkt an Trainer Niko Kovac. Jedoch sei auch die Kaderzusammenstellung beim FC Bayern derzeit nicht optimal und passe vor allem "nicht so ganz zu dem, was Kovac spielen will", sagte der Bayern-Fan und Blogger in der Sendung "Sport am Sonntag".

Die 1:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt habe noch einmal "gut gezeigt, dass das aktuelle System viele Schwachstellen hat". Vor allem im Mittelfeld und der Absicherung nach hinten. Die frühe rote Karte für Jérome Boateng sei dafür gewissermaßen ein "Sinnbild" gewesen.

