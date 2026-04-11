Fußball Bundesliga

Bayern München gewinnt gegen St.Pauli (picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS / Tonhäuser)

Ex-Meister Bayer Leverkusen hat einen wichtigen Sieg im Rennen um die Champions-League-Plätze gefeiert. Die Mannschaft gewann bei Borussia Dortmund 1:0 (1:0) und rückte zumindest für einen Tag bis auf einen Zähler an den Tabellenvierten VfB Stuttgart heran. RB Leipzig hat durch ein 1:0 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach seinen dritten Platz ein wenig gefestigt.

Im Tabellenkeller wird die Lage für den VfL Wolfsburg immer prekärer. Die Niedersachsen kassierten beim 1:2 (0:2) gegen Eintracht Frankfurt die nächste Pleite und bleiben Tabellenvorletzter. Sogar Schlusslicht 1. FC Heidenheim ist nach dem 3:1 (2:0) gegen Union Berlin wieder in Reichweite.

Bei den Berlinern betrat unterdessen Linus Güther mit 16 Jahren und drei Tagen die Bundesliga-Bühne. Das Offensivtalent wurde in der 84. Minute eingewechselt und ist dadurch der zweitjüngste Spieler der Bundesliga-Historie. Nur der frühere Dortmunder Youssoufa Moukoko war mit 16 Jahren und einem Tag noch jünger.

Wie im Pokal: Leverkusen ärgert den BVB

Robert Andrich machte per Distanzschuss den Leverkusener Sieg in Dortmund perfekt. Damit konnten die Rheinländer erneut den BVB ärgern, nachdem sie schon Anfang Dezember im DFB-Pokal in Dortmund 1:0 gewonnen hatten. Beim BVB, der mit einem Sieg die Königsklassen-Teilnahme perfekt gemacht hätte, musste sich Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck Pfiffe von den eigenen Fans anhören. Trotz der Vertragsverlängerung unter der Woche hatten die Dortmunder Anhänger dem Kapitän die monatelange Hängepartie übelgenommen.

Kritik gab es auch für Gladbachs Kapitän Rocco Reitz im Spiel bei seinem zukünftigen Club RB Leipzig. Lange durfte er mit seiner Borussia auf einen Punkt hoffen, weil Gladbachs Torwart Moritz Nicolas über sich hinauswuchs. Doch Leipzigs Stürmerstar Yan Diomande (81.) fand doch noch die Lücke.

Geht es für Wolfsburg nach 29 Jahren runter?

In Wolfsburg blieb der VfL zum zwölften Mal in Serie ohne Sieg. Oscar Höjlund (21.) und Arnaud Kalimuendo (32.) trafen für die Eintracht, das Wolfsburger Tor durch Dzenan Pejcinovic (90.+7) kam zu spät. Damit wartet auch Wolfsburgs Dieter Hecking als Trainer Nummer drei in dieser Saison seit vier Spielen auf einen Sieg. Es droht dem Meister von 2009 mehr denn je der erste Gang in die Zweitklassigkeit seit dem Aufstieg 1997.

Heidenheim ist im dritten Bundesliga-Jahr und stemmt sich weiter gegen den Abstieg. Mathias Honsak (9. und 36.) mit zwei Toren und Budu Siwsiwadse (79.) machten den Sieg gegen Berlin perfekt. Für Union konnte nur Leopold Querfeld (75.) zwischenzeitlich verkürzen. Damit sind die Heidenheimer seit drei Spielen ungeschlagen. Bis zum FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz sind es aktuell aber noch sechs Zähler.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.