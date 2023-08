"Wir stehen hinter Dir"

Der Fußballer Mathy Tel ist rassistisch beleidigt worden. (picture alliance / dpa / Revierfoto)

Der Fußballer war nach der 0:3-Niederlage der Bayern im Supercup gegen RB Leipzig angefeindet worden. Tel war in dem Spiel in der Startelf, wurde dann aber nach einigen vergebenen Chancen in der 64. Minute gegen den Neuzugang Harry Kane von Tottenham Hotspur ausgewechselt.

"Das wird nichts erreichen"

Tel selbst schrieb inzwischen auf Instagram, er sei hier, um zu wachsen, und jeder Tag lehre ihn etwas Neues. Zu den Beleidigungen schrieb er: "Das wird nichts und niemanden erreichen." Er dankte ausdrücklich seiner "wirklichen bayerischen Familie" und all jenen, die ihn unterstützten. Seine Teamkollegen Musiala, Coman und Gravenberch kommentierten den Beitrag mit einem Herzen.

