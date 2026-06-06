DFB-Pokal (Archivbild). (David Inderlied / dpa / David Inderlied)

Schiedsrichter Deniz Aytekin, der seine Karriere nach der abgelaufenen Saison beendet hatte, zog die Lose im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 reist demnach in der ersten Runde zum Halleschen FC, Bayer Leverkusen trifft auswärts auf den SV Wehen Wiesbaden. RB Leipzig, vierter deutscher Champions-League-Teilnehmer neben Bayern, Dortmund und Stuttgart, wurde Eintracht Trier zugelost. Im Traditionsduell treffen Waldhof Mannheim und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander.

Auch die Pokaldebütanten dürfen sich auf attraktive Partien freuen. Westfalia Rhynern trifft als Meister der Oberliga Westfalen auf Dynamo Dresden, der VfB Krieschow als Landespokalsieger Brandenburg auf den FSV Mainz 05 und der SC St. Tönis, der trotz der Niederlage im Niederrhein-Pokalfinale dabei ist, auf Eintracht Frankfurt. Die Teilnahme an der ersten Pokalrunde beschert den Vereinen eine Prämie von rund 200.000 Euro.

Die erste Runde wird hauptsächlich vom 21. bis zum 24. August ausgetragen. Die Erstrundenpartien der Bayern und des BVB finden allerdings am 1. und 2. September statt, da die beiden Mannschaften am 22. August noch den Franz-Beckenbauer-Supercup in Dortmund ausspielen. Der nächste Pokalsieger wird im Finale am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion gekrönt.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.