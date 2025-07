Jubel beim FC Chelsea (dpa / Sven Hoppe)

Der Verein aus der englischen Hauptstadt London setzte sich im ersten Halbfinale gegen den Verein Fluminense aus Rio de Janeiro mit 2:0 (1:0) durch. Chelseas Finalgegner wird heute Abend zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Spaniens Rekordmeister Real Madrid ermittelt. Das Spiel wird ebenfalls in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey ausgetragen. Das Endspiel steht dann am Sonntagabend an.

