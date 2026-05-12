US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel
FDA-Chef Makary tritt zurück

Der Leiter der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel FDA, Makary, tritt zurück.

    Zu sehen ist das Logo der US-Behörde FDA
    Logo der US-Behörde FDA (IMAGO / SOPA Images / Thomas Fuller )
    Das kündigte US-Präsident Trump an. Der stellvertretende FDA-Kommissar für Lebensmittel, Diamantas, werde die Behörde kommissarisch leiten, hieß es in Washington. Makary habe seinen Rücktritt eingereicht. Dieser stand seit Wochen unter ⁠Druck von Trump, einflussreichen ⁠Republikanern und Abtreibungsgegnern‌.
    Der ‌FDA-Chef war unter anderem wegen seines Umgangs mit der Zulassung von aromatisierten E-Zigaretten, Verzögerungen bei der Prüfung einer Abtreibungspille sowie öffentlichen Auseinandersetzungen mit Pharmakonzernen kritisiert worden.
    Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.