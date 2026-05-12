US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel

Das kündigte US-Präsident Trump an. Der stellvertretende FDA-Kommissar für Lebensmittel, Diamantas, werde die Behörde kommissarisch leiten, hieß es in Washington. Makary habe seinen Rücktritt eingereicht. Dieser stand seit Wochen unter Druck von Trump, einflussreichen Republikanern und Abtreibungsgegnern.
Der FDA-Chef war unter anderem wegen seines Umgangs mit der Zulassung von aromatisierten E-Zigaretten, Verzögerungen bei der Prüfung einer Abtreibungspille sowie öffentlichen Auseinandersetzungen mit Pharmakonzernen kritisiert worden.
Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.