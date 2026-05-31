Der neue FDP-Bundesvorsitzende Wolgang Kubicki (IMAGO / Bernd Elmenthaler )

Auf Vorschlag des Bundesvorstands berieten die Delegierten einen Leitantrag mit Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft. Der Antrag wurde aber nur teilweise verabschiedet. Aus Zeitgründen wurde die Beratung der übrigen Teile zurück an den Vorstand verwiesen. Anliegen der Liberalen sind etwa der Bürkokratieabbau, die Kürzung von Subventionen sowie die Einführung zweier Karenztage bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

Gestern war der bisherige Vizevorsitzende Kubicki zum neuen FDP-Chef gewählt worden. Er setzte sich gegen die Europaabgeordnete Strack-Zimmermann durch.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.