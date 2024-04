Berlin

FDP beendet Parteitag - Beratung über Antrag zur Wiedereinführung von Atomkraft

Die FDP beendet heute ihren zweitägigen Parteitag in Berlin. Es geht in zahlreichen Anträgen um sozial- und wirtschaftspolitische Themen. Unter anderem liegt den Delegierten der Vorschlag vor, zur Atomkraft zurückzukehren. Beim Treffen der mehr als 600 Delegierten steht auch eine Rede des Generalsekretärs Djir-Sarai an.