Der FDP-Vorsitzende Lindner vor einem aktuellen Wahlplakat seiner Partei (imago / Frank Ossenbrink)

Bürger und Betriebe seien inzwischen so belastet, dass der Lebensstandard gefährdet und die Wettbewerbsfähigkeit abgewürgt würden, sagte der frühere Bundesfinanzminister der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Die Ausdehnung und die Kosten unseres Staates seien aus dem Ruder gelaufen. Lindner betonte, für einen Aufschwung müsse man den Menschen und der Wirtschaft wieder mehr Raum geben. Dazu gehöre etwa, Bürokratismus abzubauen, Behörden wie das Umweltbundesamt aufzulösen und die grüne Klimapolitik mit ihren irrealen Subventionen realistisch zu gestalten.

Die Freien Demokraten kommen am Montag in Stuttgart zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen zusammen. In diesem Jahr fällt der Termin mitten in den Bundestagswahlkampf.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.