Strategiepaper zum Ampel-Aus

Auch Christian Lindner war in der Affäre um das Strategiepapier in die Kritik geraten.

Er glaube an etwas und wolle wissen, ob das bei den Bürger Unterstützung finde, sagte er im ARD-Fernsehen. Lindner will bei der Bundestagswahl im Februar erneut als Spitzenkandidat antreten. Unterstützung erhielt er vom designierten Generalsekretär Buschmann. Der ehemalige Bundesjustizminister nannte seinen Parteichef einen starken Wahlkämpfer. Buschmann soll heute offiziell als Generalsekretär bestätigt werden. Vorgänger Djir-Sarai war zusammen mit Bundesgeschäftsführer Reymann wegen der Affäre zurückgetreten. Die FDP hatte das Aus der Ampel-Koalition offenbar seit Längerem gezielt vorbereitet und dabei unter anderem in einem Strategiepapier mit militärischen Begriffen wie "D-Day" und "offene Feldschlacht" argumentiert.

