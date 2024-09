Reformvorhabend

Johannes Vogel, FDP, sieht die geplante Rentenreform kritisch. (Britta Pedersen/dpa)

Dieses sei in seiner jetzigen Form noch nicht zustimmungsfähig im Parlament, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Vogel, der "Bild"-Zeitung. So ließen die Pläne die Beiträge für die arbeitende Mitte weiter steigen. Diese benötige aber mehr Geld in der Tasche und nicht weniger. In den parlamentarischen Beratungen seien daher echte Veränderungen nötig, forderte Vogel.

Das Bundeskabinett hatte den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil und Finanzminister Lindner nach monatelangem Ringen im Mai beschlossen. Damit sollen die Renten auch künftig mit den Löhnen in Deutschland steigen. Das Rentenniveau soll dafür bei 48 Prozent fixiert werden. Geplant ist außerdem die Einführung einer Aktienrente. Aus deren Zinserträgen soll der künftige Beitragsanstieg abgebremst werden. Der FDP-Vorsitzende Lindner hatte kürzlich bekäftigt, dass er das Vorhaben für ausverhandelt und zustimmungsfähig hält.

