Freie Demokraten

FDP-Fraktionschef Dürr will Parteivorsitzender werden

Der bisherige Fraktionschef der FDP, Dürr, sieht seine Karriere an der Spitze der Partei. In einer Videobotschaft in den sozialen Medien kündigte Dürr an, sich für das Amt des Parteivorsitzenden zu bewerben. Sein Ziel sei es, die FDP stark in den Bundestag zurückzuführen.