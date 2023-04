Gebäude-Energie-Gesetz

Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Am Wochenende hatte bereits der FDP-Parteitag Änderungen an dem Gesetzentwurf gefordert - mit Blick auf eine technologieoffene und finanzierbare Umrüstung von Heizungsanlagen. In einem Beschluss hieß es, das geplante Gesetz stehe exemplarisch für die falsche Klima- und Energiepolitik der Grünen. Es dürfe durch Klimaschutzvorschriften keine Enteignung durch die Hintertür geben.

Steiger: Regierung "vernichtet" Teile des Vermögens der Bürger

Der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats, Steiger, warf der Bundesregierung vor, mit ihrem Gesetz - so wörtlich - "große Teile der Vermögen der Bundesbürger zu vernichten". Viele Eigenheimbesitzer könnten sich keine neue Heizung leisten und müssten ihr Haus verkaufen, um horrende Strafzahlungen abzuwenden, sagte Steiger der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Die Ampel-Koalition hatte sich darauf verständigt, dass ab 2024 in der Regel nur noch neue Heizungen eingebaut werden dürfen, wenn die Wärme zu mindestens 65 Prozent durch erneuerbare Energien erzeugt wird. Einen entsprechenden Gesetzentwurf billigte das Kabinett. Es soll Ausnahmen, Übergangsfristen und eine umfassende Förderung geben. Alle Anlagen, die nicht unter die bereits geltende Austauschpflicht nach 30 Jahren fallen, dürfen weiterlaufen.

