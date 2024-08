Ampelkoalition

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Gyde Jensen (dpa / picture alliance / Christoph Soeder)

Das Bündnis habe viele Probleme wie Investitionsstau bei der Verkehrsinfrastruktur oder bei der Digitalisierung aus den Jahren der Merkel-Regierungen geerbt, sagte Jensen im Deutschlandfunk. Diesen Herausforderungen hätten sich die Koalitionäre aber gestellt, und in diesen Bereichen habe man auch schon einiges erreicht. Es habe von vorneherein festgestanden, dass Inhalte und Programme von SPD, Grünen und FDP nicht deckungsgleich seien, führte die Freie Demokratin aus. Vor diesem Hintergrund sei es ganz normal, dass in einer derartigen Konstellation mehr diskutiert und in der Sache auch gestritten werde als in anders gelagerten Zusammenschlüssen.

