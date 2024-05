Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Das FDP-Präsidium hatte gestern einen Forderungskatalog zu einer "generationengerechten Haushaltspolitik" beschlossen. In dem Fünf-Punkte-Papier heißt es unter anderem, die Rente mit 63 wie das Bürgergeld in seiner jetzigen Ausgestaltung setzten Fehlanreize, die man sich nicht leisten könne. "Wir brauchen jeden und jede am Arbeitsmarkt, damit es in Deutschland für alle wieder aufwärtsgehen kann."

Die SPD lehnt die Forderung der Freien Demokraten nach Abschaffung dieses Rentenmodells kategorisch ab. Vizekanzler Habeck (Grüne) forderte die Koalitionspartner auf, ihren Streit über die Rentenpolitik beizulegen.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.