Die Entwicklungszusammenarbeit sollte vollständig in das Auswärtige Amt eingegliedert werden, heißt es in einem Papier der Bundestagsfraktion , das vom Nachrichtenportal "Politico" veröffentlicht wurde. Durch die Eingliederung in das Auswärtige Amt wäre der Zugewinn an Effektivität und Effizienz enorm. Weiter heißt es, Entwicklungshilfe müsse als Instrument der Außenpolitik verstanden werden. Das gelte für Deutschland und für alle anderen Staaten der EU und G7-Gruppe. Die FDP hatte den Vorschlag bereits im Jahr 2009 getätigt, konnte sich damit in den Koalitionsgesprächen mit der Union aber nicht durchsetzen.