FDP-Papier zum Ampel-Aus

FDP-Generalsekretär Djir-Sarai tritt laut "Spiegel" zurück - Kritik auch aus der eigenen Partei

Nach der Veröffentlichung des Papiers mit Plänen zum Ausstieg aus der Ampel-Koalition tritt FDP-Generalsekretär Djir-Sarai offenbar zurück. Das berichtet der "Spiegel". Djir-Sarai selbst will sich in Kürze in einem Statement äußern. Zuvor hatte es auch parteiintern Kritik an dem Stategie-Papier gegeben.