FDP-Papier zum Ampel-Aus

Zuvor hatte die Vorsitzende der Jungen Liberalen, Brandmann, den Rücktritt des Generalsekretärs gefordert. Dieser trage die politische Verantwortung für die Inhalte und Ausrichtung der Partei, schrieb Brandmann auf X. Das Papier sei einer liberalen Partei unwürdig. Nicht nur die Öffentlichkeit müsse den Eindruck gewinnen, über Wochen getäuscht worden zu sein, sondern auch die eigene Partei.

In dem Dokument der Freien Demokraten werden verschiedene Ablaufszenarien und Strategien zum Ampel-Ausstieg erörtert. Darin tauchen auch Begriffe wie "D-Day" und "offene Feldschlacht" auf. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai hatte am 18. November in einem Interview bei RTL/ntv noch betont, der Begriff D-Day sei nicht benutzt worden.