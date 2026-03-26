Nach Wahlschlappen

FDP-Landeschef Höne kandidiert für den Bundesvorsitz. (Moritz Frankenberg / dpa / Moritz Frankenberg)

Die FDP habe Wahlen und Vertrauen verloren, erklärte er. Nach dem Bruch der Ampel-Regierung in Berlin habe man ein Jahr vertan. Höne ist seit vergangenem Jahr stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender.

Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz war die FDP an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Im Mai soll der gesamte Bundesvorstand neu gewählt werden. Parteichef Dürr will erneut kandidieren. Auch die Europaabgeordnete Strack-Zimmermann hatte sich für eine Führungsrolle bereit erklärt, aber nur als Teil einer Doppelspitze.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.