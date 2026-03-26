Nach Wahlschlappen
FDP-Landeschef Höne kandidiert für Bundesvorsitz

Der nordrhein-westfälische FDP-Landes- und Fraktionschef Höne kandidiert für den Bundesvorsitz seiner Partei.

    Henning Höne mit Jackett und Krawatte spricht auf einer Bühne in ein Mikrofon. De Hintergrund ist dunkel.
    FDP-Landeschef Höne kandidiert für den Bundesvorsitz. (Moritz Frankenberg / dpa / Moritz Frankenberg)
    Die FDP habe Wahlen und Vertrauen verloren, erklärte er mit Blick auf die Abstimmungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Er stehe für einen personellen Neuanfang. Höne ist auch stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender.
    Nach der Ankündigung Hönes zog die Europaabgeordnete Strack-Zimmermann ihren Vorschlag einer Doppelspitze der Bundespartei mit ihr als Ko-Vorsitzender zurück. Es habe sich nicht abgezeichnet, dass es in der FDP dafür eine Zweidrittel-Mehrheit geben würde, sagte sie. Zudem betonte Strack-Zimmermann, dass sie die Kandidatur von Höne unterstütze.
    Die FDP wählt im Mai den gesamten Bundesvorstand neu. Parteichef Dürr will erneut kandidieren.
    Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.