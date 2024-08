Sabotage-Verdacht

Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Manuel Höferlin (picture alliance / dts-Agentur / -)

Höferlein sagte im Deutschlandfunk weiter, i n der jetzigen geopolitischen Lage könne man es nicht hinnehmen, dass jemand unerkannt auf das Bundeswehrgelände gehen könne. Deutschland müsse wehrhaft sein, nicht nur im Äußeren der Bundeswehr, sondern auch im Inneren. Die Grenzanlagen müssten noch besser bewacht werden. Zugleich betonte der FDP-Politiker, dass dies wegen der großen Flächen - teils auch in Waldgebieten - eine Herausforderung sei.

Verteidigungsminister Pistorius rief ebenfalls zu verstärkter Wachsamkeit auf. An beiden Orten habe man schnell reagiert, Zugänge gesperrt, Kontrollen verschärft, Ermittlungsbehörden eingeschaltet und Laboruntersuchungen veranlasst, sagte der SPD-Politiker dem Magazin "Der Spiegel".

Faber vermutet Russland hinter Vorfällen

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Faber (FDP), vermutet Russland hinter den Vorfällen. "Aufgrund der zeitlichen Nähe der Vorfälle in den beiden Kasernen kann man vermuten, dass ein feindlicher Akteur hier bei uns seine Sabotage-Fähigkeiten demonstrieren will", sagte der FDP-Politiker der Bild-Zeitung. Der Akteur, der gerade das größte Interesse daran habe, sei Russlands Präsident Putin, fügte er hinzu.

Staatsschutz ermittelt

Am Gelände der Luftwaffen-Kaserne Köln-Wahn ermitteln Polizei und Staatsschutz, nachdem dort auffällige Wasserwerte registriert und ein Loch in einem Zaun entdeckt worden waren. In Wahn ist auch die Flugbereitschaft der Bundeswehr untergebracht. In Geilenkirchen hatte ein Mann versucht, auf den NATO-Stützpunkt zu gelangen, auf dem unter anderem AWACS-Aufklärungsflugzeuge stationiert sind.

