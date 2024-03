Das ganze erinnere zwar an den Beginn der Berliner Luftbrücke im Jahr 1948. Eine ähnlich umfassende Versorgung wie damals könne man aber in Gaza nicht einrichten, weil dafür das Flugfeld fehle . Letztlich könne man die Hunger leidenden Menschen nur über LKW versorgen, betonte Lechte. Dafür müsse man Druck auf den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu ausüben, so viele Hilfsgüter wie möglich in den Gazastreifen zu lassen. Grundsätzlich sei aber die Hamas verantwortlich. Die Terrororganisation müsse kapitulieren, um die Zivilbevölkerung zu schützen, anstatt sie als Schutzschild zu verwenden, meinte der FDP-Politiker.