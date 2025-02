Geplante Schließung von USAID

Der entwicklungspolitische Sprecher der FDP, Mansmann (picture alliance / dts-Agentur / -)

Angesichts der Zuspitzung globaler Probleme, sei es dramatisch, wenn sich der weltweit größte Geldgeber so verhalte, sagte Mansmann im Deutschlandfunk. Es gebe viele Herausforderungen vor allem im globalen Süden. Man dürfe China und Russland jetzt nicht das Feld überlassen. Die EU und inbesondere Deutschland müssten diese Lücken füllen. Gleichwohl forderte Mansmann, dass Deutschland in der Entwicklungspolitik effizienter arbeiten müsse. In Deutschland seien zu viele Stellen zuständig, es gebe zu viel Bürokratie, meinte der FDP-Politiker.

Seit dem Machtwechsel in den USA vor zwei Wochen waren bereits nahezu alle Zahlungen an Hilfs- und Förderprojekte von USAID auf Anweisung von Präsident Trump weltweit eingestellt worden.

