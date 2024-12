Misstrauensvotum in Frankreich

Die FDP-Politikerin Weeser (picture alliance / dpa / Jörg Halisch)

Man müsse jetzt den Schulterschluss suchen, damit Europa handlungsfähig bleibe, sagte Weeser im Deutschlandfunk. Dies sei gerade auch mit Blick auf den Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Trump und die bevorstehende Neuwahl in Deutschland wichtig. Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich dürften die Parteien der Mitte sich nicht länger in leeren Debatten verlieren. Vielmehr müsse man jetzt mutig Reformprojekte angehen, damit Europa wettbewerbsfähig bleibe, betonte Weeser, die auch Vorstandsmitglied der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung ist.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.