Der neue FDP-Bundesvorsitzende Wolgang Kubicki (IMAGO / Bernd Elmenthaler )

In dem Leitantrag des Bundesvorstands wird unter anderem gefordert, Bürokratie und Regulierung abzubauen, Subventionen zu kürzen und ein einfaches Steuersystem einzuführen. Weitere Anliegen sind die Einführung einer kapitalgedeckten Aktienrente, ein flexibler Renteneintritt und eine Rückkehr zur Atomenergie.

Zum Auftakt des Parteitags hatten die Delegierten den bisherigen Vizechef Kubicki zum neuen Vorsitzenden gewählt. Kubicki musste sich einer Kampfabstimmung gegen die Europapolitikerin Strack-Zimmermann stellen. Sie hatte erst kurz vor Beginn der Wahl von Präsidium und Bundesvorstand ihre Kandidatur bekannt gegeben.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.