Dies könne nur gemeinsam gelingen. Strack-Zimmermann betonte zudem die uneingeschränkte Unterstützung der Ukraine. Sie forderte andere europäische Staaten auf, mehr Waffen zur Verfügung zu stellen. In diesem Zusammenhang verwies die FDP-Politikerin auf die Differenzen mit Bundeskanzler Scholz in der Ukraine-Politik. Auch Deutschland müsse deutlich mehr Waffen an die Ukraine liefern. Die Blockade bei der Lieferung bestimmter Waffensysteme aus dem Kanzleramt sei falsch.

Strack-Zimmermann hatte gestern beim Parteitag in Berlin die Unterstützung von 90 Prozent der FDP-Delegierten erhalten. Die Europawahl findet in Deutschland am 9. Juni statt.

