Vor Landtagswahlen

FDP- Bundesvorsitzender Christian Dürr (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Hauptredner beim Treffen in der Stuttgarter Oper ist der Bundesvorsitzende Dürr. Er sagte in der "Stuttgarter Zeitung", die Freien Demokraten wollten im neuen Jahr für die Wählerinnen und Wähler wichtig werden, die von der aktuellen Regierung enttäuscht worden seien. Besonderes im Fokus stehen diesmal die Landtagswahlen in Baden-Württemberg, das die Liberalen als ihr Stammland ansehen, sowie in Rheinland-Pfalz. In Mainz ist die FDP in der Regierung vertreten. Bei der jüngsten Bundestagswahl war die Partei an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und ist seither nicht mehr im Parlament vertreten.

Das Dreikönigstreffen in der Stuttgarter Oper hat eine lange Tradition. Die FDP nutzt die Zusammenkunft traditionell für eine politische Standortbestimmung zu Jahresbeginn.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.