von links nach rechts: Moderator Nikolaus Blome, Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU, Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Buendnis 90/Die Gruenen, Wolfgang Kubicki, Stellvertretender Vorsitzender der Freien Demokraten, Saskia Esken, SPD-Bundesvorsitzende (picture alliance / SVEN SIMON | Frank Hoermann)

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki forderte auf einer Diskussionsveranstaltung im bayerischen Gmünd von der Regierungskoalition aus SPD, Grünen und seiner Partei mehr Anstrengungen für ein Wirtschaftswachstum. Er stelle fest, dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft "massiv gelitten" habe, betonte Kubicki.

Die SPD-Vorsitzende Esken widersprach: Es werde in die Wirtschaftsstärke und den Wohlstand Deutschlands investiert. Grünen-Chefin Lang wies den Vorwurf zurück, die Bundesregierung wolle Klimaschutz durch eine Schrumpfung der Wirtschaft erreichen. Ziel sei vielmehr, dass Deutschland weiterhin Industrieland bleibe und dies klimaneutral bewerkstellige. Der CDU-Vorsitzende Merz kritisierte in der Diskussionsrunde, die Investitionen der Regierung in die Infrastruktur reichten nicht aus, um den Verschleiß zu kompensieren.

Der "Ludwig-Erhard-Gipfel" steht unter der Schirmherrschaft des bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Dieser hatte seine Teilnahme an der Runde kurzfristig abgesagt.

