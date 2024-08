"Will mich nicht mit einer schwächer werdenden transatlantischen Partnerschaft abfinden": Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) (picture alliance / dpa / Michael Bahlo)

Unabhängig vom Ausgang der US-Präsidentschaftswahl im November plädiere er dafür, die Vereinigten Staaten wieder stärker in den diplomatischen Fokus zu rücken, sagte Lindner der Funke Mediengruppe. Man werde auch bei schwierigen Gesprächspartnern alles daransetzen müssen, die USA davon zu überzeugen, dass Engagement in Europa in ihrem eigenen Interesse sei. Er wolle sich nicht damit abfinden, dass die transatlantische Partnerschaft schwächer werden könnte.

Lindner verteidigte in diesem Zusammenhang auch die geplante Stationierung weitreichender US-Raketen. Deutschland befinde sich seit Jahren in der Reichweite nuklear bestückbarer Raketen Russlands. Deshalb sei es von überragender Bedeutung, dass man wieder ein Gleichgewicht der Abschreckung herstelle.

