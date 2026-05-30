Bundesparteitag

Wolfgang Kubicki bewirbt sich um den FDP-Vorsitz. (imago / Bernd Elmenthaler )

Einziger Bewerber ist der stellvertretende Parteichef Kubicki. Die neue Führungsmannschaft wird nur für ein Jahr gewählt.

Nachdem die FDP bei den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nicht mehr in die Landtage kam, traten Präsidium und Bundesvorstand um den Vorsitzenden Dürr zurück. Dürr wollte ursprünglich erneut antreten. Er verzichtete aber später darauf, ebenso wie der nordrhein-westfälische FDP-Chef Höne.

Inhaltlich will der Parteitag Vorschläge für die Belebung der Wirtschaft beschließen. Der Leitantrag des Bundesvorstands sieht unter anderem einen Vier-Stufen-Steuertarif, eine Einschränkung des Rechts auf Teilzeit sowie die Einführung von zwei Karenztagen für erkrankte Arbeitnehmer vor.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.