Bundesparteitag

FDP-Generalsekretär Martin Hagen (dpa / Michael Kappeler)

Der 44-Jährige erhielt bei dem Delegiertentreffen in Berlin knapp 59 Prozent der Stimmen. Hagen sagte, er habe zwar nicht vor, mit dem neuen Parteivorsitzenden Kubicki in einen Wettbewerb um Lautstärke einzusteigen. Er sei aber überzeugt, dass es nicht schade, wenn in einer Partei mehr als nur eine Person an der Spitze sei, die zuspitzen könne. In einer Partei, die nicht im Bundestag sei, dürfe ein Generalsekretär kein Leisetreter sein.

Hagen war von 2021 bis '25 Landesvorsitzender der FDP in Bayern. Inzwischen ist er Geschäftsführer der sogenannten Denkfabrik R21, die nach eigenen Angaben Ideen für eine "neue bürgerliche Politik" entwickelt. Dabei werden Themen wie eine - Zitat: "woke Identitätspolitik" kritisiert und eine angebliche Übermacht linker und grüner Ansichten in der öffentlichen Debatte.

Die Europapolitikerin Strack-Zimmermann, die die Kampfabstimmung gegen Kubicki um den Parteivorsitz verloren hatte, äußerte sich kritisch gegenüber Hagen.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.