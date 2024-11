Ukraine-Krieg

FDP will im Bundestag über Taurus-Lieferungen abstimmen

Die FDP will den Bundestag über eine von Bundeskanzler Scholz abgelehnte Lieferung von weitreichenden Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine abstimmen lassen. Seine Fraktion werde in der nächsten Sitzungswoche einen entsprechenden Antrag einbringen, sagte FDP-Fraktionschef Dürr in Berlin.