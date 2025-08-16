Er habe entschieden, dass die Partei einen Schwerpunkt auf das Thema setzen werde, sagte Dürr dem Tagesspiegel. Die Union habe einen falschen Blick darauf. Sie wolle die Zahl der Migranten verringern, dabei brauche es die richtige Art der Migration. Eine Einwanderung in den Arbeitsmarkt sei unumgänglich. Wer bereit sei etwas zu leisten, sei herzlich willkommen, betonte Dürr.
Die FDP hatte bei der Bundestagswahl im Februar mit 4,3 Prozent den Wiedereinzug ins Parlament verpasst.
