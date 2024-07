Drogenpolitik

Joint am Steuer (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Fraktionschef Höne kritisierte insbesondere Gesundheitsminister Laumann. Der CDU-Politiker hatte erklärt, er rechne damit, dass seine Partei die Rücknahme der Cannabis-Freigabe in ihr Wahlprogramm aufnehmen werden. Laumann betreibe "Schattenboxen", sagte Höne der "Rheinischen Post". Er warf die Fragen auf, mit wem die CDU im Bund regieren wolle, um dieses Ziel zu erreichen. Oder ob sie bei der nächsten Wahl mit einer absoluten Mehrheit rechne. Am meisten wundere ihn allerdings, fügte der FDP-Politiker hinzu, dass sich die Grünen bei dem Thema so in die Ecke drängen ließen.

Am Vormittag befasst sich der Bundesrat mit dem Cannabis-Grenzwert im Straßenverkehr.

