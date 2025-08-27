Nach Entlassung von US-Notenbank-Gouverneurin

Die Gouverneurin der US-Notenbank, Lisa Coo (picture alliance / ZUMAPRESS / Jeff Kowalsky)

Gouverneure hätten eine lange Amtszeit und könnten vom Präsidenten nur aus wichtigem Grund abberufen werden, teilte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mit. Dies sei eine Schutzmaßnahme und solle sicherstellen, dass geldpolitische Entscheidungen den Interessen der amerikanischen Bevölkerung dienten. Gouverneurin Cook wehrt sich gegen ihre Abberufung und will juristisch dagegen vorgehen. Der US-Präsident wirft ihr vor, in Hypothekenverträgen für ihr Wohnhaus falsche Angaben gemacht zu haben. Trump selbst deutete in einer Kabinettsitzung an, bereits einen Kandidaten für die Nachfolge von Cook zu haben. Namen nannte er nicht. Das "Wall Street Journal" berichtete, mögliche Kandidaten seien der Wirtschaftsberater Stephen Miran und der frühere Weltbank-Präsident David Malpass.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.