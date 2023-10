Panne bei Hessenwahl

Fehlende Daten aus Oberursel verzögerten Endergebnis

In Hessen haben fehlende Ergebnisse aus zwei Wahlbezirken in Oberursel im Hochtaunuskreis die Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Endergebnisses der Landtagswahl zunächst verzögert. Wie der Landeswahlleiter in der Nacht mitteilte, waren die Daten nicht wie vorgesehen in das Meldesystem eingetragen worden.

09.10.2023