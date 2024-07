Weltweite IT-Ausfälle - auch am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. (TNN / dpa / Volker Gersmann)

Das Universitätsklinikum in Schleswig-Holstein sagte alle nicht lebensnotwendigen Operationen ab. Auch mehrere Stadtverwaltungen meldeten Probleme. Der Lebensmittelhändler Tegut schloss vorübergehend alle 300 Filialen in Deutschland, weil die Kassensysteme nicht funktionierten. In Norwegen berichteten Apothekenketten über Probleme, ihre Kunden mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu versorgen.

Der englische Gesundheitsdienst NHS meldete Störungen in fast allen Arztpraxen. In einer Mitteilung hieß es, das Problem betreffe das überall verwendete Termin- und Patientendatensystem. Der Containerumschlagplatz Baltic Hub im Ostseehafen von Danzig musste nach Angaben des Betreibers den Betrieb vorübergehend einstellen.

Lange Schlangen an Flughäfen

Der Flugverkehr wurde in mehreren Ländern massiv beeinträchtigt. In Deutschland mussten große Flughäfen wie Berlin und Hamburg zu Ferienbeginn zeitweise den Betrieb einstellen. In Berlin wurden inzwischen Starts und Landungen wieder aufgenommen. Aus Düsseldorf und Köln wurden Probleme bei der Abfertigung der Passagiere gemeldet. Die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings teilten mit, von den weltweiten Technik-Problemen betroffen zu sein.

Störungen gibt es auch etwa an Flughäfen in Amsterdam, Zürich, Prag und Hongkong und bei wichtigen Fluglinien wie Delta, Air France, Air India oder KLM. Zudem ist der größte britische Bahnbetreiber betroffen. An vielen Flughäfen bildeten sich zeitweise lange Schlangen.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters kam es auch bei großen Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services und Google Cloud zu Technik-Ausfällen. Nachrichtenkanäle in Großbritannien, Frankreich und Australien konnten teilweise ihre Sendungen nicht ausstrahlen.

Cybersecurity-Unternehmen Crowdstrike: Update zur Lösung bereitgestellt

Als Auslöser der Probleme gilt ein Fehler in einem Programm-Update der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike. Der Geschäftsführer George Kurtz teilte mit, der Fehler sei in einem Update für Rechner mit dem Betriebssystem Windows von Microsoft enthalten gewesen. Er betonte: "Es handelt sich nicht um einen Sicherheitsvorfall oder eine Cyberattacke." Das Problem sei identifiziert und ein Update zur Lösung bereitgestellt worden.

Das Bundesinnenministerium teilte mit, die Vorfälle würden laufend weiter bewertet. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sei mit allen relevanten Stellen in Kontakt und informiere kontinuierlich über die Entwicklung der Lage.

